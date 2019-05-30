المسماري: الإرهابي عشماوي سلم للسلطات المصرية بعد استيفاء الشروط القانونية

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الارهابي هشام عشماوي سلم إلى السلطات المصرية بعد استيفاء كافة الشروط القانونية بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أمس أن عشماوي كان متخصصا في تدريب الإرهابيين على قتال الشوارع ،مشيراً الى أن التحقيقات معه بينت أن الإرهاب في ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى.

وكشف المسماري عن القبض على الإرهابي مرعي زغبية بدرنة في أكتوبر ألفين وثمانية عشر، موضحا أنه “خطير ومطلوب للسلطات الليبية ولمجلس الأمن ، متهما المخابرات التركية بتجنيده.

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