المتوسط:

تعرض الحقل الشمالي لآبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة إلي اعتداء منذ يومين أدي إلي تدمير وتخريب عدد بئرين (086,087) بالخط (D2)، علماً بأن البئر رقم (086) من ضمن الأبار العامله، وتم اكتشاف هذا الاعتداء من قبل فريق أعمال الصيانة الوقائية أثناء عملهم.

ويصل إجمالي عدد الآبار إلى (98) بئرًا منهم (38) بئر كانت عاملة قبل وقوع الاعتداء وباقي العدد يحتاج إلى قطع غيار.

يذكر أن معدل إنتاج هذه الآبار حوالي (4000 م3) يومياً، وأن (محول الطاقة الكهربائية) أهم معدات هذه الآبار كان هو الهدف، بالإضافة إلى العبث بمحتويات غرفة التحكم بالبئر من أجهزة كهربائية ومعدات تحكم واتصالات.

وتناشد إدارة الجهاز، السلطات، بتوفير الحماية لهذه الآبار من هذه الهجمات التخريبيه الممنهجة، ونطالب بتعقبهم وإحالتهم إلي العدالة.

The post «منظومة الحساونة» تُعلن عن تعرض الحقل الشمالي لأعمال تخريبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية