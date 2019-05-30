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تدارس سبل تحويل أموال العمالة الطبية الفلبينية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير صحة الوفاق إحميد محمد بن عمر مع سفير الفلبين في ليبيا “الميرج كاتو” تطورات الأمور المتعلقة بعمل الملاكات الطبية المساعدة الفلبينية في البلاد.

وبحسب بيان صحفي صادر عن صحة الوفاق فقد جرى خلال اللقاء تدارس سبل تسهيل التحويلات المالية لهذه الملاكات فيما أثنى بن عمر على دور العناصر الفلبينية العاملة في المستشفيات الليبية من خلال تقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين في الوقت الذي أعرب فيه السفير عن أمله في أن تنعم ليبيا بالأمن والأمان.

يشار إلى أن هذا اللقاء تم بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة صحة الوفاق الطاهر عبد العزيز سليمان ومدير عام مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية محمد غوار وممثل مكتب التعاون الدولي توفيق حريشة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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