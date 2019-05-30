قرار تنظيم تدفق السلع يدخل حيز التنفيذ قريباً

تقرير 218

يدخل في اليوم الأول من يونيو المقبل قرار منع دخول السلع بدون إجراءات المصرف المركزي حيز التنفيذ عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك طبقا للتعميم الصادر من الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد التي اعتبرت القرار سينظم حركة تدفق السلع إلى البلاد.

وكان مدير المكتب الاعلامي في الجمارك الرائد فهمي الماقوري قد صرح في وقت سابق لـ218 بأن القرار مازال قيد انتظار تنفيذه ما لم يصدر من وزارة الاقتصاد أي قرار آخر أو إجراء رسمي يخالف ذلك.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت قرارا سابقا تم من خلاله تأجيل تطبيق القرار في الأول من يناير الماضي إلى الأول من فبراير قبل أن يؤجل للمرة الثالثة إلى الأول من يونيو.

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