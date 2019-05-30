إعتداء جديد على خطوط مياه النهر الصناعي

العنوان_إجدابيا

تعرضت الغرفة رقم “670+37” بخط إجدابيا- بنغازي الواقعة قرب تقاطع طريق إجدابيا طبرق لاعتداءات من قبل المواطنين تمثلت بتوصيلات غير شرعية.

وأشار بيان صادر عن إدارة التشغيل والصيانة في منظومة السرير سرت تازربو بنغازي إلى تعذر معالجة هذه الاعتداءات لارتفاع الضغط بالغرفة ووصوله إلى نقط الـ8 بار، مبينا أن فرق الإدارة في موقع إجدابيا تعمل على تنفيذ خطة للطوارئ لمعالجة التسرب الذي قد يؤدي إلى تخفيض الإمداد المائي أو انقطاعه في خطي إجدابيا بنغازي وأجدابيا سرت.

بدورها ناشدت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي كافة الجهات المختصة الشرطية والأمنية ومجالس البلديات في المدن والمناطق التي يمر بها النهر الصناعي باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين لأن ما يقومون به يمثل تهديدا لاستمرار التدفق المائي إلى المدن.

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