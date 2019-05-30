قنونو : نحن جيش نظامي والمناطق التي دخلتها قوات حفتر تعاني من الفوضى والغوغائية

ليبيا – إدعى القيادي العسكري بمدينة مصراتة والناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو بأن عناصر تنظيم داعش يدخلون ليبيا عن طريق الحدود في المنطقة الشرقية والجنوبية ، زاعماُ بأن المناطق التي دخلها من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) أصبحت غير محكمة وفي غوغائية وفوضى .

قنونو رد في تصريح لوكالة “سبوتنيك الروسية” على سؤال بشأن وجود عناصر من “أنصار الشريعة” ومجموعات متطرفة تقاتل إلى جانب قوات الوفاق جنوبي طرابلس قال :” لا وجود لذلك إطلاقا الذين يقاتلون مع حكومة الوفاق هم جيش وقوات نظامية”.

المتحدث باسم قوات الوفاق رفض الإفصاح عن تقديرات أعداد فلول داعش في ليبيا ، قائلاً :” نعرف كل ما يجري في بلادنا،والتقديرات موجودة ولدينا تقارير، لكن السرية أساس النجاح “.

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