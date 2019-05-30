شكري والجهيناوي يؤكدان على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس الجهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات فضلا عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أمس إنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا