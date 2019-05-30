تعرض الحقل الشمالي لآبار مياه منظومة النهر الصناعي إلى اعتداء

قال جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي اليوم،إن الحقل الشمالي لآبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة تعرض إلى اعتداء منذ يومين أدى إلي تدمير وتخريب بئرين تم اكتشافهما من قبل فريق أعمال الصيانة الوقائية أثناء تأدية عملهم.

وذكرت المنظومة في منشور على صفحتها على فيسبوك أنه بهذا الاعتداء يصل إجمالي عدد الآبار إلى ثمان وتسعين بئرا منهم ثمان وثلاثون بئرا كانت عاملة قبل وقوع الاعتداء وباقي العدد يحتاج إلى قطع غيار.

كما ناشدت إدارة الجهاز، السلطات، بتوفير الحماية لهذه الآبار من هذه الهجمات التخريبية الممنهجة، مطالبة بتعقب المعتدين وإحالتهم إلى العدالة.

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