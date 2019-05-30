بلدية قصر بن غشير تدين قصف طائرات الوفاق لمنازل الأمنين

العنوان_طرابلس

أدان المجلس البلدي قصر بن غشير في بيان له بأشد العبارات القصف اليومي الذي تقوم بها طائرات تابعة لحكومة الوفاق على منازل الأمنين ومزارعهم الخاصة وممتلكاتهم .

وأضاف البيان أن هذا القصف تسبب في مقتل العديد من الأبرياء كان آخرها مقتل إمرأة لخمسة أطفال .

وأدان البيان تصريح الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو التي يقول فيها أن قواتهم تقصف مواقع عسكرية فقط متهماً إياه بالتضليل ، كما ندد بصمت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة التي تقوم بها المليشيات التابعة للوفاق .

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