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بلدية قصر بن غشير تدين قصف طائرات الوفاق لمنازل الأمنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

أدان المجلس البلدي قصر بن غشير في بيان له بأشد العبارات القصف اليومي الذي تقوم بها طائرات تابعة لحكومة الوفاق على منازل الأمنين ومزارعهم الخاصة وممتلكاتهم .

وأضاف البيان أن هذا القصف تسبب في مقتل العديد من الأبرياء كان آخرها مقتل إمرأة لخمسة أطفال .

وأدان البيان تصريح الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو التي يقول فيها أن قواتهم تقصف مواقع عسكرية فقط متهماً إياه بالتضليل ، كما ندد بصمت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة التي تقوم بها المليشيات التابعة للوفاق .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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