استئناف الدراسة في طرابلس وضواحيها بعد عيد الفطر المبارك

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق المفوضة،عن استئناف الدراسة في طرابلس وضواحيها لمراحل التعليم من السادس الأساسي إلى الثالث الثانوي،وذلك بكافة المؤسسات التعليمية البعيدة عن مناطق الاشتباكات اعتبارا من يوم الأحد التاسع من يونيو المقبل ،أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تستمر حتى الخميس الرابع من يوليو المقبل،على أن تعتبر هذه الفترة أيام دراسة فعلية دون إجراء أي امتحانات.

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها اليوم، أنها قررت استمرار الدراسة في مراقبات التعليم التي أجرت الامتحانات النصفية والفترة الثانية للفصل الدراسي الثاني قبل عطلة المعلمين، وإلغاء الامتحانات النصفية لصفوف سنوات النقل من السادس للتعليم الأساسي إلى الثاني ثانوي، حيث يتم احتساب درجات الطلبة على كامل الدرجة المقررة لكل مادة في نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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