إلغاء تسجيل السفينة أمازون ونزع علمها

بعد تورطها في حمل أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى طرابلس، ألغت جمهورية مولدوفا يوم أمس،تسجيل السفينة أمازون التي تحمل علمها.

وأشار تقرير لموقع ” ماري – تايم بولتين ” الروسي المتخصص في الملاحة البحرية أن السفينة كانت مسجلة في سجل جمهورية مولدوفا وتحمل علمها، ولكن بعد أن تلقت السلطات البحرية الملدوفية معلومات عن نقل الأسلحة وانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على تجارة الأسلحة إلى ليبيا ، تم تعليق حق رفع علم جمهورية مولدوفا منذ يوم أمس.

وذكر التقرير أن القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق قامت بنشر صور لعشرات المركبات المدرعة من طراز ” كيربي ” التركية المحمية ضد الألغام في ميناء طرابلس في الثامن عشر من مايو الجاري ، مشيرا إلى أن السفينة أمازون وصلت ميناء سامسون الواقع على البحر الأسود في السابع والعشرين من مايو وهو ذات الميناء الذي أبحرت منه بشحنتها .

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