اخر تطورات الوضع في طرابلس.. اشتباكات ضارية بالاسلحة الثقيلة في عدة محاور

اكدت مصادر محلية أن اشتباكات قوية اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بالاسلحة الثقيلة في عدة محاور داخل العاصمة طرابلس.

واشارت المصادر إلى تجدد الاشتباكات بإتجاه محور طريق المطار مع سماع اصوات للمدفعية الثقيلة تدوي بالمنطقة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وقالت المصادر ان تعزيزات عسكرية لقوات الوفاق وصلت إلى المنطقة، حيث وصل رتل مسلح يتبع غنيوة الككلي للمشاركة في المعارك.

ويشهد محور طريق المطار اشتباكات عنيفة بشكل شبه يومي، بسبب أهمية المحور وقربه من وسط العاصمة طرابلس وأهميته الاستراتيجية.

وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات القوية تجددت ايضا وبمختلف الاسلحة في شارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.

وفي محور عين زارة الذي شهد تنفيذ قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع لقوات الوفاق، فقد تجددت الاشتباكات صباح اليوم مع سماع صوت قذائف مدوية بالمنطقة الواقعة جنوب غربي طرابلس.

وأطلقت قذائف الجراد في عين زارة، في خطوة للرد على الجيش الوطني، ومحاولة لإبعاده من مناطق تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق، فيما تحدثت انباء عن تقدم الجيش لمناطق جديدة.

ونفذت القوات المسلحة هجوما بمحور عين زارة، على جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، في ساعة متاخرة، ليلة أمس، بحسب ما ذكرته مصادر محلية .

ودارت صباح الاربعاء اشتباكات عنيفة في محور عين زارة إثر شن قوات الوفاق هجومًا معاكسًا، تصدت له وحدات الجيش والقوة المساندة وأجبرت قوات الوفاق على الانسحاب.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، قد أعلنت قبل يوم، عن عملية عسكرية وصفتها بالعملية المُحكمة، للقوات المسلحة، في محور عين زارة، كانت نتيجتها القبض على سبعة أفراد من المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق.

واشارت مصادر محلية إلى تنفيذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية في منطقة تاجوراء استهدفت مخازن أسلحة.

وتضاربت الأنباء عن الموقع الذي استهدفه سلاح الجو، وذكر بعض شهود عيان، أن القصف استهدف الميناء الذي يعتبر تحت الإنشاء في تاجوراء، فيما نفت مصادر محلية أي قصف تعرّضت لهُ المنطقة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت المعارك في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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