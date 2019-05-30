وزير صحة المؤقتة يبحث حزمة من القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمستشفى المرج التعليمي مع كل من وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية ومديري الإدارات بديوان الوزارة، ومديري المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية ناقشوا فيه حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وبحث ميزانية المرافق الصحية للعام الحالي، وآلية صرف بند التحسين والتطوير بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية، والعقبات التي تعيق عمل المنشآت الطبية.

وناقش وزير الصحة ما تم اتخاذه من إجراءات في متابعة تفعيل قرارات مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بشأن تفعيل شعب التمريض، وتوطين العلاج بالداخل ولجان العلاج بالخارج في المستشفيات التعليمية، وتسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية.

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