صنع الله ووزير التجارة البريطاني يبحثان سبل التعاون المشترك

العنوان_طرابلس

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة ليام فوكس، سبل التعاون التجاري المشترك، وفرص بناء القدرات المحلية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن المسؤوليْن ناقشا التحديات الناجمة عن الصراع القائم والتي تواجه الإنتاج وإمدادات السوق والتنمية المحلية.

ولم تقتصر المخاوف من توقف إنتاج النفط الليبي على التأثيرات المحتملة لحرب العاصمة طرابلس التي دخلت شهرها الثاني، بل امتدت أيضاً إلى عمليات إرهابية تستهدف مرافق القطاع وكان آخرها الهجوم على بوابة شركة الزويتينة، ما دعا مؤسسة النفط، على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، إلى التحذير من أن استمرار عدم الاستقرار قد يؤدي إلى فقد 95% من إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، التي أعلنت تحقيق إيرادات قياسية بلغت قيمتها 6.27 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وحذر المبعوث الأممي في وقت سابق هذا الأسبوع، من أن ليبيا «تقدم على الانتحار وتبدد الثروة النفطية لتسديد كلفة الحرب».

وقال أمام معهد السلام الدولي «طالما اعتبرت مواطنيّ في لبنان من الغباء بحيث يقدمون على الانتحار بأموال أشخاص آخرين. الليبيون أسوأ. إنهم يقدمون على الانتحار بمالهم». وشدد سلامة على أن ليبيا دولة غنية تنتج 1,2 مليون برميل من النفط يوميًا.

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