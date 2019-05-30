إيقاف ضخ المياه عن بنغازي من أجل السيطرة على التسرب في إحدى المحطات نتيجة الاعتداء من المواطنين

بنغازي 30 مايو 2019 (وال)- أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة السرير سرت – تازربو – بنغازي اليوم الخميس، عن إيقاف ضخ المياه عن بلدية بنغازي لغرض الصيانة.

وقالت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة السرير إنه سيتم غلق صمامات الدخول لتغذية مدينة بنغازي، لغرض السيطرة على التسرب من محطة رقم (37.670) بخط أجدابيا – بنغازي، لاستكمال أعمال الإصلاح داخل الغرفة نتيجة الاعتداء من قبل بعض المواطنين أدى إلى تسرب مياه بكميات كبيرة.

وأكدت غرفة التحكم الرئيسية أن عودة المياه إلى مدينة بنغازي ستكون خلال أقل من 48 ساعة .

وبدوره، طمأن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سكان مدينة بنغازي، بأن فرق الصيانة بموقعي أجدابيا وسلوق الطلحية، تُبذل جهودًا متواصلة منذ اليومين الماضيين، من أجل تأمين استمرار المياه إلى مدينتي بنغازي وأجدابيا، وسيكون ذلك في الموعد المحدد .(وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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