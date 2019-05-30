عشماوي.. صندوق الإرهاب الأسود يكشف علاقته ببلحاج والصلابي

كشف المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني عن اعترافات خطيرة أدلى بها الإرهابي البارز هشام عشماوي الذي سلّمته مُؤخراً للسلطات المصرية، تُؤكد علاقته مع شخصيات وأطراف تتواجد بالمشهد الليبي.

وأكد مدير المكتب، خليفة العبيدي في تصريحات لـ”العربية” أن عشماوي قال خلال التحقيق معه في ليبيا أنه “كان على اتصال دائم مع أمير الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة عبد الحكيم بلحاج والتقى به عدة مرات، وكذلك مع القيادي في تنظيم الإخوان علي الصلابي”.

وحول آليات تسريب الدعم إلى الجماعات الإرهابية التي كان عشماوي على صلة بها، تحدث الإرهابي الذي يُعتبر أحد أهم المطلوبين المُدانين بالإرهاب عن دعم بشري ولوجستي كانت تتلقاه الجماعات الإرهابية في مدينتي بنغازي ودرنة، مُشيراً إلى أن قيادات الإخوان والمُقاتلة كانت تُنسّق فيما بينها لإيصاله إلى الإرهابيين عبر البحر، قادماً من طرابلس ومصراتة.

وقال العبيدي إن هشام يمتلك علاقات قوية مع قادة إرهابيين بارزين يتواجدون في سوريا والعراق، الأمر الذي جعله يتولى مهام استقبال الإرهابيين القادمين من هناك إلى ليبيا، كما شارك في تدريب الإرهابيين على شن هجمات في كل من ليبيا ومصر.

يُذكر أن القيادة العامة للجيش الوطني كانت قد سلمت عشماوي للسلطات المصرية في الـ28 من مايو الجاري، بعد زيارة أجراها رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء، عباس كامل، لمقر القيادة في الرجمة واجتماعه مع القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، وبحث ملف مُكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وحول تفاصيل تسليم عشماوي إلى السلطات المصرية، قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء التحقيقات معه واستيفاء كافة الشروط القانونية، لافتاً إلى أن عملية التسليم تمت بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية.

وأشار المسماري إلى أن عشماوي كان متخصصا في تدريب الإرهابيين على “قتال الشوارع”، مُضيفاً أن التحقيقات معه أكدت أن الإرهاب في ليبيا مرتبط بالإرهاب في دول أخرى.

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