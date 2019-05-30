اعتداء يقطع المياه عن بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف ضخ المياه إلى مدينة بنغازي، اليوم الخميس، نتيجة تعرّض محطة نقل بخط “اجدابيا – بنغازي” إلى اعتداء تسبب في قطع إمدادات المياه عن المدينة بشكل مُؤقت، حسب ما ذكره الجهاز.

وأوضحت إدارة مشروع النهر الصناعي أن الفرق الفنية العاملة بغرفة التحكم الرئيسية بمنظومة السرير اضطرت إلى إغلاق الصمامات المسؤولة عن تغذية المدينة لتتمكن من السيطرة على التسريب الناتج عن الاعتداء الذي استهدف خط النقل “اجدابيا- بنغازي”.

وأكدت الإدارة أن عمليات ضخ المياه إلى بنغازي ستُستأنف في فترة زمنية لن تتجاوز الـ48 ساعة، مُشيرة إلى أن الفرق الفنية تبذل قصارى جهدها لإعادة المياه إلى المواطنين.

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