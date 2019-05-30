العميد المحجوب: تحقيق أي اتفاق سياسي لن يتم إلا بعد القضاء على الميليشيات

ليبيا – أكد المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب أن تحقيق أي اتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين لن يتم إلا بعد القضاء على الميليشيات.

العميد المحجوب وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” أمس الأربعاء بخصوص دعوة رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة في ليبيا القائد العام المشير خليفة حفتر للتنسيق مع حكومة الوفاق للقضاء على الإرهاب، قال:”نحن الآن نتعاون في القضاء على الإرهاب، الحكومة الموجودة غير شرعية أصلا، الآن مسيطر عليها من قبل الميليشيات، والقضاء على الميليشيات هو أكبر تعاون مع الحكومة”.

وتوقع العميد المحجوب إنهيار الميليشيات في أية لحظة،مضيفاً:”لو تنهار جبهة الميليشيات تنتهي القصة أصلا هي طرابلس العائق الوحيد أمام القضاء على الميليشيات لو قضيت على الميليشيات انتهت القصة كلها”.

أما بخصوص تواجد تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي الليبية،أشار آمر إدارة التوجيه المعنوي إلى أن داعش موجود بقوة في ليبيا.

وأردف:”وما الذي يمنع أن يكون في الزاوية،الزاوية وطرابلس ومصراته، هي مناطق مختطفة ومحتلة من الإخوان ومن العصابات”.

العميد المحجوب إختتم حديثه بالقول:”نحن لا نستبعد وجود داعش في كامل المنطقة التي تسيطر عليها العصابات، لأنه أولا هم كان وجودهم معروف في سرت وخرجوا من سرت،عدد منهم يجول في الصحراء وحصلوا على دعم وأصبح لهم نشاط”.