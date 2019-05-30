غرفة عمليات الكرامة توضح حقيقة مقتل خالد حفتر في معارك طرابلس

أوضح المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني حقيقة مقتل نجل القائد العام للقوات المسلحة الرائد “خالد خليفة حفتر” في المعارك الدائرة في العاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات الكرامة في بيان مقتضب أوردته على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك أنها “تنفي إستشهاد الرائد خالد خليفه خفتر في معارك العز و الكرامة في العاصمة طرابلس”.

غرفة عمليات الكرامة تنفي إستشهاد المقدم خالد خليفه حفتر في معارك العز و الكرامة في العاصمة طرابلس Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Thursday, May 30, 2019

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات ووسائل اعلام موالية لحكومة الوفاق خبر مقتل “خالد حفتر” في معارك طرابلس، فيما تداول آخرون نباء مقلته عبر قصف للطيران التركي المسير في مدينة غريان.

وكانت غرفة عمليات الكرامة أعلنت في وقت سابق، أن طائرة بدون طيار استهدفت مدينة غريان ، والطائرة إحدى الطائرات التركية التي وصلت مساء أمس الى مدينة مصراته رفقة الخبراء الاتراك الذين يعملون على تسييرها.

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