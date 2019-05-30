زوبية: رئاسة أركان الوفاق هزيلة فيها 25 ألف ضابط لم يدخل 10% منهم للجبهات

ليبيا – إعتبر رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الانقاذ جمال زوبية إن المعركة الحالية في طرابلس طويلة في ظل وجود حكومة ضعيفة في اشارة منه إلى حكومة الوفاق ، مشيراً إلى أنه من المطلوب حكومة حرب وليس لجنة أزمة.

زوبية قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إن 56 يوم حتى الآن منذ بداية ما وصفه بـ”العدوان الهمجي على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، لافتاً إلى أنه من يعتقد أن الهزائم والخسائر الفادحة في السلاح والأفراد سوف تُجبر القوات المسلحة على وقف ما وصفه بـ” العدوان” والإنسحاب فهو واهم لأن السلاح يتم تعويضه يومياً والأفراد القتلى والجرحى هم مُجرّد أرقام لا قيمه لهم حسب زعمه.

زوبية إعتقد أن مجابهة العدوان بتشكيل لجنة أزمة هو إجراء ضعيف وغير كافٍ فاللجان لاتملك سلطة إتخاذ قرارات بل ترفع توصيات وتُقدم اقتراحات ثم تنتظر الرد الذي قد يأتي وقد لا يأتي.

وإستطرد حديثه قائلاً :”رئاسة أركان هزيلة جداً يتبعها لايقل عن 25 ألف ضابط لم يدخل الجبهات 10% منهم وهي تتحكم في توزيع الاموال والذخائر والإمكانيات وعلاج الجرحى وضباطها يمارسون التمييز بين المحاور والواسطة وبالعلاقات الشخصية ولاتعنيهم الجبهات ومايجري فيها يجب – فوراً – الإستعداد لحرب طويلة الأمد”.

وأكد على ضرورة تشكيل حكومة حرب مصغّرة من عدد محدود من الوزراء تكون في حالة إنعقاد دائم على مدي الساعة واستبعاد الوزراء والمستشارين الفاسدين والعملاء ، على أن تسخر لها كافة الإمكانيات وتعطى لها كافة الصلاحيات لتعمل على تلبية جميع إحتياجات جبهات القتال وتحوّل الإقتصاد إلى إقتصاد حرب والإعلام إلى إعلام حرب.

كما إختتم مطالباً بضرورة التحرّك فوراً لأن كل يوم تأخير يفقد فيه عدد من خيرة رجالهم وزهرة الشباب حسب قوله.

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