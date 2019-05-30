تسفير “16”حالة من مرضى الأورام لجمهورية مصر العربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي إرسال أكثر من 120 مريض من مرضى السرطان من كافة المدن الليبية إلى مصر على نفقة المركز على عدة دفعات.

الجالي أوضح لأخبار ليبيا 24 أن اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بمركز طبرق الطبي قامت بتسفير عدد 16 حالة من مرضى الأورام لجمهورية مصر العربية لغرض إجراء صورة المسح الذري وهي الدفعة الثامنة وذلك من مدن درنة والبيضاء .

ونوه إلى أن اللجنة ستستمر في إرسال المرضى لغرض إجراء مثل هذه الصورة في الفترات القادمة، و ذلك لعدم توفرها داخل ليبيا وتخفيف المعاناة على كاهل المرضى.

يذكر أن اللجنة تكفلت بمصاريف المواصلات والتصوير والسكن بجمهورية مصر عدى الإعاشة على نفقة المريض.

وقد تكفلت اللجنة بتوفير سكن متكامل للمريض ومرافقه وفي السابق كانت توفر لهم السفر من خلال الطيران ولكن الظروف الحالية أجبرتنا على توفير سيارات للمرضى ومرافقيهم.

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