مصدر عسكري : عشماوي كان على اتصال دائم بعبد الحكيم بلحاج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة خليفة العبيدي، إن الإرهابي هشام عشماوي، أدلى خلال التحقيقات معه أنه كان على اتصال دائم مع أمير مايسمي بالجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة عبد الحكيم بلحاج والتقى به عدة مرات، وكذلك مع القيادي في تنظيم الإخوان، علي الصلابي.

وأضاف العبيدي، في تصريحات صحفية موقع “العربية نت”، اليوم الخميس، بأن الإرهابي، اعترف أن الدعم اللوجستي والبشري الذي كان يصل إلى الجماعات الإرهابية في درنة وبنغازي، من طرابلس ومصراتة عن طريق البحر، بناء على تنسيق بينهم وبين قيادات الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان المسلمين.

ولفت إلى أن عشماوي كان من ضمن القيادات الإرهابية المسؤولة على تدريب وتجهيز المقاتلين لشن عمليات في ليبيا ومصر، كما كان يتولى استقبال الإرهابيين من سوريا والعراق، نظرا لعلاقاته مع القيادات الإرهابية الموجودة هناك.

وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من قوات الجيش الليبي، أول أمس الثلاثاء، على هامش زيارة رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

يذكر أن العشماوي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، موضحًا أن ذلك جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل قوات الكرامة.

ويعتبر الإرهابي العشماوي زعيم تنظيم المرابطين الموالي لتنظيم القاعدة والذي ألُقي القبض عليه في درنة شهر أكتوبر الماضي بعد استكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي.

واُتهم “عشماوي” بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة “101 حرس حدود”، بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى .

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