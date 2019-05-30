الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الخميس أن الاجواء مازالت متقلبة على مناطق الجنوب الغربي – الوسط وبعض مناطق الشم ال الشرقى مصحوبة بارتفاع فى الحرارة ورياح نشطة وأمطار متوسطة الى جيدة تصحبها سحب رعدية ونتوقع أن تكون غزيرة على بعض المناطق

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء مغطاء جزئيا بالسحب ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار علىسرت وابونجيم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا مع احتمال تكون الضباب أخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض المرتفعات الجبلية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا اليوم على اقصى مناطق الغرب مثيرة للاتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (2 1- 26)مْ تصل اليوم الى (31)مْ على بعض المناطق الداخلية.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق الخليج – بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (2 6-31)مْ على المناطق الساحليةومابين (34-40)مْ على ا لدواخل..

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الى جيدة وتكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق تصحبها سحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد ومن المتوقع ان تؤدى الى جريان بعض الاودية المحلية والرياح شمالية شرقية إ لى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مثيرة للاتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (3 5- 40) مْ على غدامس واقصى مناطق الجنوب ولاتتجاوز (30) مْ على ب اقي مناطق.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مثيرة للاتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (43- 46)مْ.

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