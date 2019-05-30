العمل والتأهيل بالوفاق تحظر التدخين في أماكن العمل

أصدر وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدى الأمين، المنشور رقم (3) لسنة 2019 بشأن حظر التدخين في أماكن العمل.

وطالبت الوزارة، في المنشور كافة جهات العمل أن تلتزم بحظر التدخين وعلى الأخص في القطاعات الآتية:

المرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمصحات والعيادات ومراكز التأهيل والصيدليات في القطاعين الخاص والعام.

أماكن صناعة وتجهيز وبيع الأغذية المعدة للاستهلاك البشري.

الأماكن المغلقة داخل المقاهي والمطاعم والمنتزهات والفنادق.

دور العلم كالجامعات والمعاهد والمدارس والمكتبات العامة وكافي حكمها بالقطاعين الخاص والعام.

أماكن العبادة وملحقاتها.

مقار القطاعات العامة والمراكز والأجهزة والمكاتب والإدارات

الأماكن المغلقة التي تقام فيها الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

الأسواق والمحلات التجارية المغلقة.

المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية ومحطات نقل الركاب.

جميع وسائل النقل العام البرية والبحرية ومحطات نقل الركاب.

المنشآت الصناعية ومراكز التدريب.

سلالم المباني والمصاعد الكهربائية.

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