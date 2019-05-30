البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب وأمطار متفرقة على ساحل سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتأثر ساحل زوارة وطرابلس وساحل الخليج بريح قوية تصل سرعتها إلى (25) عقدة.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، إن السماء تكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار على ساحل سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار على ساحل سرت.

• الريح براني إلى بحري سرعتها بين (10 – 20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل زواره وطرابلس .

• ارتفـــاع المـــوج اليـــوم يتـــراوح بيــن (0.50 – 1.75) متر .

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل سرت أثناء سقوط المطر .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الريح شرش على ساحل درنة و طبرق و يكون براني على باقي الساحل سرعته بين (05 – 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على الخليج .

• ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 1.25) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين (18-19) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

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