حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (30 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تظل الأجواء متقلبة على مناطق الجنوب الغربي – الوسط وبعض مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة بارتفاع في الحرارة ورياح نشطة وأمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى رأس لانوف – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على سرت ،وأبونجيم تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا مع احتمال تكوُّن الضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا اليوم على أقصى مناطق الغرب مثيرة للأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21- 26)مْ تصل اليوم إلى (31)مْ على بعض المناطق الداخلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الخليج – بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-31)مْ على المناطق الساحلية وبين (34-40)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق تصحبها سحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، ومن المتوقع أن تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (35- 40) مْ على غدامس وأقصى مناطق الجنوب ولا تتجاوز (30) مْ على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (43- 46)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 18 24 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 17 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا صبراتة 17 24 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 16 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الزاوية 17 24 السماء مغطاة جزئيا بالسحب 17 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا طرابلس 17 25 السماء مغطاة جزئيا بالسحب 17 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا العزيزية 16 29 السماء مغطاة جزئيا بالسحب 16 27 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الخمس 18 26 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 17 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانا مصراتة 18 27 السماء مغطاة جزئيا بالسحب 18 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا سرت 19 24 سقوط أمطار 18 24 سقوط أمطار نالوت 15 26 السماء مغطاة جزئيا بالسحب 15 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانا يفرن 16 30 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 15 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الزنتان 16 29 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 15 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا غريان 14 29 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 13 23 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا ترهونة 15 31 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 16 25 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا بني وليد 17 31 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 16 27 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مزده 16 31 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 15 28 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا ابونجيم 19 28 سقوط أمطار 18 27 سقوط أمطار القريات 18 31 احتمال سقوط أمطار 17 27 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هون 19 26 سقوط أمطار مع سحب رعدية 19 29 سقوط أمطار مع سحب رعدية غدامس 20 37 قليلة السحب 20 34 قليلة السحب أوبارى 23 38 سقوط أمطار مع سحب رعدية 22 35 سقوط أمطار مع سحب رعدية سبها 23 31 سقوط أمطار مع سحب رعدية 22 34 سقوط أمطار مع سحب رعدية مرزق 25 36 سقوط أمطار مع سحب رعدية 23 37 سقوط أمطار مع سحب رعدية القطرون 25 38 سقوط أمطار مع سحب رعدية 26 38 سقوط أمطار مع سحب رعدية غات 27 40 سقوط أمطار مع سحب رعدية 27 38 سقوط أمطار مع سحب رعدية رأس لأنوف 21 27 سقوط أمطار مع سحب رعدية 20 25 سقوط أمطار مع سحب رعدية البريقة 23 28 سقوط أمطار مع سحب رعدية 23 26 سقوط أمطار مع سحب رعدية اجدابيا 21 34 احتمال سقوط أمطار مع سحب رعدية 20 30 احتمال سقوط أمطار مع سحب رعدية بنغازي 22 28 سقوط أمطار مع سحب رعدية 20 25 سقوط أمطار مع سحب رعدية المرج 19 27 سقوط أمطار مع سحب رعدية 17 24 سقوط أمطار مع سحب رعدية البيضاء 17 29 سقوط أمطار مع سحب رعدية 15 24 سقوط أمطار مع سحب رعدية شحات 17 26 سقوط أمطار مع سحب رعدية 15 23 سقوط أمطار مع سحب رعدية درنة 19 25 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 16 24 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب طبرق 19 24 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب 18 24 السماء مغطاة جزئيًا بالسحب جالو 27 39 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 26 36 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الجغبوب 27 40 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 26 39 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا السرير 28 43 السماء صافية الى ظهور سحب عالية 26 41 السماء صافية الى ظهور سحب عالية تازربو 28 44 السماء صافية الى ظهور سحب عالية 27 41 السماء صافية الى ظهور سحب عالية الكفرة 27 45 السماء صافية الى ظهور سحب عالية 27 42 السماء صافية الى ظهور سحب عالية

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