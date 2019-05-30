العبث بمحتويات غرفة التحكم الحقل الشمالي بمنظمومة الحساونة من قبل مجهولين

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت فرق الصيانة التابعة لمشروع النهر الصناعي ، عن تدمير بئرين من الحقل الشمالي لآبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفاره، إثر اعتداء عليه قبل يومين.

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للنهر، اليوم الخميس، إلى أن عدد الآبار العاملة قبل الاعتداء كان 38 بئر من إجمالي 98 بئر يحتاجون إلى صيانة وتركيب قطع غيار .

وأضاف البيان أن الاعتداء استهدف تعطيل محول الطاقة الكهربائية الذي يعد أهم معدات هذه الآبار، حيث تم العبث بمحتويات غرفة التحكم بالبئر من أجهزة كهربائية ومعدات تحكم واتصالات.

وناشد البيان، المخلصين من أبناء هذا الوطن إلي حماية هذه الآبار من هذه الهجمات التخريبية الممنهجه مطالبة بتعقبهم وإحالتهم إلى العدالة”.

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