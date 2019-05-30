الوطنية للنفط تبحث مشاريع الدراسات المكمنية بمعهد النفط الليبي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي منصور إمطير، اجتماع للاطلاع على حسن سير المشاريع التي يشرف المعهد على تنفيذها بالتعاون مع بعض الشركات الأمريكية، والتي تهدف أساسا إلى توطين الدراسات المكمنية.

وأكّد صنع الله خلال الاجتماع على أهمية الدور المناط بالمعهد-كونه أحد الأذرع الفنية والاستشارية الأساسية للمؤسسة ولشركات القطاع كافّة-مشددا على ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات الحالية والخبرات العالمية، وذلك لتطوير الكفاءات الليبية في مجال الدراسات المكمنية، ممّا سيساهم في المزيد من النهوض بقطاع النفط الليبي. كما دعا رئيس مجلس الإدارة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه المستهدفات، خصوصا في ظلّ الدعم اللامحدود الذي تقدّمه المؤسسة الوطنية للنفط للمعهد.

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