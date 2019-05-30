عمليات مصراتة تلقي القبض على أحد عناصر “داعش” بمنطقة أبو قرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت قوة تابعة غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في القبض على الإرهابي المدعو فارس بالحاج، المتهم بارتكاب أعمال إرهابية والانتماء لتنظيم “داعش”.

وبحسب ماورد في إيجاز صحفي نشره المكتب الإعلامي للغرفة، فجر اليوم الخميس، فقد تحركت القوة التابعة للغرفة، تنفيذا لقرار الضبط الصادر بحق المتهم، من قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

الإيجاز أشار إلى أن القوة داهمت منزل بالحاج، المكني بـــ”خطاب”، فجر يوم الإثنين الماضي، بمنطقة أبوقرين 120 كم جنوب مصراتة بالتعاون مع إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى، وذلك بعد جمع المعلومات عنه.

وأضاف الإيجاز، أنه تم القبض على المتهم وعدد من الأشخاص كانوا برفقته يشتبه بكونهم على علاقة به وبأعماله الإرهابية.

وصادرت القوة الأسلحة والذخائر والمستندات، التي عثروا عليها في منزله ، وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

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