قائد عسكري يكشف تفاصيل صادمة بشأن عدد “أسرى” قوات الوفاق

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني المنذر الخرطوش نقلا عن قادة الحرب التابعين لقوات حكومة الوفاق يتحدثون عن رقم كبير لعدد الأسرى من صفوفهم لدى القوات المسلحة.

وأضاف الخرطوش في تصريحات اعلامية عن أمر صادم أن ”الكل يعلم أن القوات المسلحة نجحت في أسر عدد ليس بالقليل من العناصر التابعين لحكومة الوفاق ولكن هناك أمر مهم جدا تفاجئت به اليوم وليس بالأمر الهين في نظري”.

وتابع المسؤول الإعلامي :”بلغني أن قادة الحرب يتحدثون عن رقم كبير جدا للأسرى – من مصدر خاص – بعيد عن عدد الأسرى لدى القوات المسلحة، وهنا يأتي في ذهني أن هناك عدد قتلى كبير في صفوفهم ولم يتم الإعلان عنهم لأهاليهم”.

ووجه الخرطوش ”نصيحة لكل ولي أمر يتواصل مع أبنه والأفضل ينصحه بالرجوع لبيته، لن نتراجع وعلى العهد ماضون”.

وكان المسماري قد كشف منتصف شهر ابريل أن “كتيبتي الفاروق والمرسى تقومان بدفن شباب طرابلس المغرر بهم في مقابر جماعية ثم يتم إبلاغ أهلهم أنهم أسرى لدى الجيش ليقولوا بعد ذلك أن الجيش قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية”.

وكانت مصادر محلية أكدت أن اشتباكات قوية اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بالاسلحة الثقيلة في عدة محاور داخل العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

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