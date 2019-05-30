علي زيدان يجدد مطالبته بتكوين الهيئة الفزانية

جدد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان دعوته إلى أهالي الجنوب بتكوين ما اسماه بـ “الهيئة الفزانية”.

وقال زيدان في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “الحديث عن كيان خاص بفزان سواء هيئة أو أي مسمى آخر سوف لن يكون مطيئة توصل أشخاص لمناصب أو كراسي. إنما هو آلية أو وسيلة تحقق بها مطالب وحقوق للإقليم، ولن تكن اقتفاءا لأثر أحد من الأقاليم ولكنه كيان أوجبته الحاجة إليه، وجاءت الدعوة بناءا على مطالبات من فئات عديدة في الإقليم، ومنذ أن دعوت اهل فزان إلى تكوين هيئة فزانية انطلق صناع العدم والهدم وتجار الإحباط وعشاق المذلة انطلقوا ينفثون السموم من اجل إعاقة هذه الدعوة، اقول لهؤلاء: اننا ماضون بإصرار وثبات ويقينا بالنجاح من اجل فزان ولوجه الله واثقون بحسن ضننا بالله هو المستعان ومنه التوفيق”.

https://twitter.com/AliZeidanZ/status/1133876653162147842

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