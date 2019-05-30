وزير الصحة يبحث مع سفير الفلبين سبل تحويل أموال العمالة الطبية

بحث السفير الفلبيني الميرج كاتو، اليوم الخميس، مع وزير الصحة المفوض لحكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر، آخر المستجدات حول الإجراءات المتعلقة بتسهيل التحويلات المالية للعناصر الطبية المساعدة الفلبينية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الصحة المفوض، وسفير الفلبين لدى ليبيا، الذي أعرب عن أمله في أن تنعم ليبيا بالأمن والأمان، بحسب بيان صحفي صادر عن صحة الوفاق على الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

فيما أثنى وزير الصحة المفوض على دور العناصر الفلبينية العاملة في المستشفيات الليبية من خلال تقديمها أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن اللقاء عُقد بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير عام مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية محمد غوار، وممثل عن مكتب التعاون الدولي توفيق حريشة.

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