إيقاف ضخ المياه عن مدينة بنغازي.. والسبب

أعلنت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة السرير سرت / تازربو بنغازي، اليوم الخميس، إيقاف ضخ المياه عن مدينة بنغازي بسبب الاعتداء على أحدي المحطات بخط إجدابيا -بنغازي من قبل بعض المواطنين.

وقالت الغرفة، أنها اضطرت وبكل أسف لغلق صمامات الدخول لتغذية مدينة بنغازي لغرض السيطرة على التسرب من محطة رقم (37.670) بخط إجدابيا -بنغازي، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح التي حدثت للغرفة نتيجة الاعتداء من قبل بعض المواطنين أدي إلى تسرب مياه بكميات كبير، لافتة إلى أن عودة المياه إلى مدينة بنغازي ستكون خلال أقل من 48 ساعة.

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