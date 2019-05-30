قناة سعودية: الجيش الوطني يتقدم نحو طرابلس على جميع المحاور

قالت قناة العربية السعودية ان قوات الجيش الليبي، تقدمت خلال الساعات الأخيرة، في محاور عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، والتي تبعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة، عقب معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق.

وكانت مصادر محلية أكدت أن اشتباكات قوية اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدة محاور داخل العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، بحسب تصريح نقله موقع “العربية.نت” التابع للقناة، إن الوحدات العسكرية حققت تقدمات جيدة وانتصارات مهمة، وأصبحت لا تبعد كثيرا عن قلب المدينة.

وأشار العبيدي إلى أن الجيش يتحرك وفقا لخطة عسكرية مدروسة، تراعي بالدرجة الأولى حياة المدنيين وتحرص على حمايتهم، مضيفا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها وتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة المدعومة من الجماعات الإرهابية ومن الضباط الأتراك.

وبحسب القناة فقد تقدمت قوات الجيش في وقت سابق، بمحور طريق مطار طرابلس الدولي وسيطر على معسكر النقلية، أين كبّد الميليشيات المسلّحة العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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