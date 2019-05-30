تعرف على تفاصيل انفجار مقر جهاز مكافحة المخدرات بدرنة

كشفت مديرية أمن شحات، عن تعرض مقر جهاز مكافحة المخدرات بالقرب من مستشفى لهريش بمدينة درنة لمحاولة تفجير باستخدام قنبلة يدوية الصنع “جلاطينة”.

وأوضحت المديرية، أنه وبعد سمع دوي انفجار علي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا دخل المدينة، أصدر أمر الترتيبات الأمنية درنة محمد فرج تعليماته للدوريات المسلحة للخروج وكذلك تخريج سيارة إسعاف مجهزة ومساندة الأجهزة الأمنية التابعة للغرفة الأمنية العليا رفقة أمر الترتيبات الأمنية وتجهيز فصيل للطؤارى، وأكد فرج بأن الانفجار كان نتيجة قنبلة يدوية الصنع جلاطينة تم ألقاها علي مقر جهاز مكافحة المخدرات بالقرب من مستشفي لهريش وانه لا توجد أى أضرار بشرية.

وأضافت المديرية، أنه تم على الفور تطويق المكان ومساندة الغرفة العليا درنة وتكليف وحدة التحريات التابعة للترتيبات الأمنية بتكثيف التحري من أجل التوصل إلى هوية الفاعل ولضبط كل من يشتبه به وسيتم نشر المزيد من الدوريات ضمن الترتيبات المنية درنة من اجل بث الطمأنينة في قلوب الشعب وبث الرعب في كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

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