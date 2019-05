نفي جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، انقطاع المياه عن مدينة بنغازي لمدة أربعة أيام، موضحا أنه سيتم تخفيض كميات المياه المتدفقة إلي المدينة بسبب الاعتداء على إحدى المحطات مساء أمس .

وكان جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن إحدى الغرف بخط إجدابيا – بنغازي، تعرضت لاعتداء، أدى إلى كسر صمام العزل، وخسارة أكثر من خمسين ألف متر مكعب من المياه.

وأكدت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي، أن فرق الصيانة تقوم حاليا بإعداد خطة للطوارئ، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين .

The post جهاز النهر الصناعي ينفي انقطاع المياه عن بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية