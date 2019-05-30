الجيش يواصل تقدمه نحو طرابلس على جميع المحاور

تواصل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، تقدمها في محاور عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن مختلف محاور وجبهات القتال في ضواحي العاصمة طرابلس، تشهد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع.

من جهته أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، أن الوحدات العسكرية حققت تقدمات جيدة وانتصارات مهمة، وأصبحت لا تبعد كثيرا عن قلب المدينة.

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