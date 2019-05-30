وكالة الأنباء الليبية تتابع مشكلة تلوث مياه الشرب ببلدية المليطانية

بنغازي 30 مايو 2019 (وال) – تعاني بلدية المليطانية من مشكلة تلوث المياه ، والتي جاءت لعدة أسباب كما ذكر مدير إدارة التشغيل والصيانة ،بمنطقة سهل بنغازي ، بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس محمد محمود العقيلي ، من خلال تقرير نشرته البلدية على صفحتها الرسمية.

وأوضح العقيلي أن الأسباب التي أدت إلى ذلك وجود وصلات غير شرعية خاصة بالمنطقة خارج المخطط، وتنفيذ مجموعة من خزانات تجميع مياه الصرف الصحي للمنازل بجوار خطوط المياه، إضافة إلى ردم عدد من غرف المحابس وبعضها لم يتم تنفيذها.

وأضاف مدير الإدارة أنه بالتنسيق والتعاون مع مركز خدمات الأبيار، تم حصر التلوث في حي شعبية الملك، وبالتحديد في عدد ثلاثة شوارع ، حيث تم عزل المنطقة واستمر ضخ المياه، وإجراء التجارب الكيميائية ، والجرثومية للتأكد من سلامة المياه.

وأكد العقيلي أنه كما تم توفير مضخة غاطسة لتركيبها في البئر رقم 2 ، لتوفير الإمداد المائي وزيادة عدد ساعات التشغيل ، وتم تسليمها لمركز خدمات الأبيار ، ليتم إنزالها وتشغيلها.

وأفاد مدير الإدارة أن مشكلة التلوث ناتجة بسبب كسر في توصيلة مياه الشرب داخل أحد الخزانات الخاصة بمياه الصرف الصحي، مما يعيق سرعة الكشف عليها، والعمل لازال مستمر حيث ستبدأ في مباشرة العمل، في المنطقة المعزولة ، وذلك بالحفر على مسارات الخطوط ، واستمر الضخ لتحديد مصدر التلوث.

وأشاد من جهته، عميد بلدية المليطانية عبدالرحيم البدري لوكالة الأنباء الليبية بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيه للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدرسي ، و السيد مدير إدارة التشغيل والصيانة ، بمنطقة سهل بنغازي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس محمد العقيلي.

وقال البدري”إن معاناة المواطنين بالبلدي والذين تقع منازلهم بجوار خطوط المياه التي تم حصر التلوث بها بالمنطقة التي تم عزلها وهي (عدد 3 شوارع ) تزداد ، بسبب شراء مياه الشرب على نفقتهم الخاصة، وجلبها عن طريق صهاريج نقل المياه، مما يكبدهم مبالغ إضافية في ظل شح السيولة وبالكاد انعدامها عند الكثير منهم”.

وناشد عميد بلدية المليطانية السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيه للموارد المائية ، بتوفير مياه الشرب لتلك المنازل المشار إليها لحين الانتهاء من صيانة ومعالجة الأعطاب بالشبكة.(وال – بنغازي) س خ/أ د

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