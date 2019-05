وزير محلي الوفاق يلتقي مع مسؤولي المنظمة الدولية للهجرة

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق المفوضة ميلاد الطاهر يوم أمس، مع مديرة مشروع الاستقرار المجتمعي بالمنظمة الدولية للهجرة تشارلين اندرسون ومسؤولة تطوير المشروع كتجا جورك، أوجه التعاون بين المنظمة والوزارة في مجال الاستقرار المجتمعي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تقديم بعض الخدمات للفئات المتضررة من الأزمات والبحث في استكمال المشاريع التنموية الصغرى في مدن ومناطق الجنوب،وذلك بحضور مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومسؤول ملف المنظمة الدولية للهجرة بالوزارة.

