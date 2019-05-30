استمرار  الاعتداءات على آبار مياه حقول مياه الحساونة سهل الجفارة 

الجفارة 30 مايو 2019 (وال) – تعرض الحقل الشمالي لآبار المياه في منظومة الحساونة سهل الجفارة منذ يومين إلى اعتدا أدى إلى تدمير وتخريب بئري “086 ,087” بالخط (D2) علماً بأن البئر رقم (086) من ضمن الآبار العاملة.

وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر أنه تم اكتشاف الاعتداء من قبل فريق أعمال الصيانة الوقائية أثناء عملهم.

وأشار الجهاز إلى أنه بهذا الاعتداء يصل إجمالي عدد الآبار إلى (98) بئر منها (38) بئرا كانت عاملة قبل وقوع الاعتداء والباقي يحتاج إلى قطع غيار.

وناشد الجهاز المخلصين من أبناء هذا الوطن إلى حماية هذه الآبار من هذه الهجمات التخريبية الممنهجة وطالب بتعقبهم وإحالتهم إلي العدالة .

يذكر أن معدل إنتاج هذه الآبار حوالي (4000 م3) يومياً ، وأن (محول الطاقة الكهربائية) أهم معدات هذه الآبار كان هو الهدف بالإضافة إلى العبث بمحتويات غرفة التحكم بالبئر من أجهزة كهربائية ومعدات تحكم واتصالات.(وال – الجفارة) ف ع/ أ د

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