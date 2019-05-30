جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر يكشف أسباب تخفيض الإمداد المائي لبعض المدن

بنغازي 30 مايو 2019 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الخميس، عن تخفيض الإمداد المائي بخط أجدابيا – سرت، بسبب التجاوزات والوصلات غير الشرعية من قبل المواطنين.

وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه تم تخفيض الإمداد المائي بخط أجدابيا – سرت بداية من يوم السبت 25 مايو، ليصبح 100.000متر مكعب يومياً، بسبب انخفاض المنسوب التشغيلي بخزان أجدابيا، وذلك ناتج عن بعض التجاوزات كالوصلات غير الشرعية بخط أجدابيا – سرت.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على ضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة بمدينة سرت، للحد من اعتداءات البعض من المواطنين على خط المياه المغذي لمدينة سرت والمناطق المجاورة لها.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بضرورة الالتزام بالمخصصات المائية، وتقنين الاستهلاك في المشاريع الزراعية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع عودة المياه إلى التدفق بالكميات المخصصة لمدينة سرت والمناطق المجاورة لها خلال أسبوع من تاريخه. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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