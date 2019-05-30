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تحت شعار “عام التسامح”..الهلال الأحمر الساحل يوزع سلال غذائية على المحتاجين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الساحل 30 مايو 2019 (وال) – وزعت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ساحل الجبل الأخضر سلال غذائية رمضانية للمحتاجين والمعوزين في البلدية تحت شعار عام التسامح .

 وتعتبر هذه السله الدفعة  الثانية من نوعها خلال شهر رمضان الكريم وذلك بالتنسيق مع مكتب صندوق الزكاة ساحل الجبل الأخضر.

وأوضح مدير مكتب الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الساحل أبوبكر العقيلي أن عدد السلال التي تم توزيعها يقدر بـ 400 سلة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في الجمعية أن هذه البادرة تأتي لتخيف العبء على من يستحقونها داخل البلدية.(وال – الساحل) أ ف/ أ د

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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