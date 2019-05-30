الشلوي: مصر وليبيا في صف واحد لمحاربة الإرهاب لأن الدولتين تواجهان نفس المخاطر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب فرج الشلوي إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي يؤكد أن مصر وليبيا يعدان صفا واحدا في محاربة الإرهاب خاصة أنهما يواجهان الأخطار الإرهابية نفسها نظرا للحدود المتلاصقة بينهما.

الشلوي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن عشماوي هو المدبر في تكوين المنظمات الإرهابية داخل ليبيا والقبض عليه ثم تسليمه إلى القاهرة سوف يكشف الكثير من الحقائق وتورط دول كثيرة من داعمي الإرهاب.

ولفت الشلوي إلى أن الإرهابي هشام عشماوي قد قام بأعمال إرهابية داخل الأراضي المصرية،مضيفا أنه وبكونه مواطنا مصري فمن حق مصر تسلّمه والتحقيق معه ومحاكمته داخل البلاد.

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