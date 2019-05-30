بلدية بنغازي تؤكد إصلاح الأعطال وعودة المياه للمدينة خلال ساعات

بنغازي 30 مايو 2019 (وال)- كشفت بلدية بنغازي اليوم الخميس، إنه تم معالجة العطل بإحدى المحطات وعودة المياه للمدينة خلال الساعات القادمة.

وقالت بلدية بنغازي – إن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أبلغت بلدية بنغازي بأنه تمت معالجة العطل، وستعود المياه إلى التدفق خلال الساعات القادمة.

ونوهت بلدية لجهود المبذولة من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي، ورئيس لجنة الطوارئ بنغازي.

وكان لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن في وقت سابق تعرض الغرفة رقم (670+37) بخط أجدابيا – بنغازي قرب تقاطع طريق أجدابيا – طبرق للاعتداء يوم الثلاثاء، من قبل بعض المواطنين لقيامهم بتوصيلات غير شرعية، أدى هذا الاعتداء إلى كسر صمام العزل، وتدفق المياه بكمية كبيرة وخسارة أكثر من 50.000 م 3 من المياه، الأمر الذي تعذر إصلاحها بسبب ارتفاع الضغط بالغرفة التي تم الاعتداء عليها إلى (8 بار ).

وأكدت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي، أن فرق التشغيل والصيانة بموقع أجدابيا تقوم حالياً بإعداد خطة للطوارئ، لمحاولة علاج التسرب الذي قد يؤدي إلى تخفيض الإمداد المائي أو انقطاعها بخط أجدابيا بنغازي وخط أجدابيا سرت.

وطالبت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي، جميع الجهات المختصة الشرطية والأمنية، ومجالس البلدية بالمدن والمناطق التي يمر بها خطوط منظومة النهر الصناعي، اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين، حيث يُعتبر مثل هذه الاعتداءات جريمة تهدد استمرار التدفق المائي إلى المدن. (وال- بنغازي) ر ت

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