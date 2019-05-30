اختتام مسابقة “عام التسامح” الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم في المرج

المرج 30 مايو 2019 (وال) – اختتم أمس الاربعاء في مسجد “أبو بكر الصديق” في مدينة المرج مسابقة «عام التسامح” الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم برعاية منظمة عام التسامح الرمضانية وجمعية الهلال الأحمر الليبي وإشراف مكتب أوقاف المرج الشاملة لجميع جوانب القرآن الكريم.

وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا «للأعمار التي لا تتجاوز 25 عاما» ونصف القرآن «للذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما» وربع القرآن «للذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما».

وتحصل الفائز بالترتيب الأول في الجانب الأول قيمة مالية 15500 دينارًا والأول في نصف القرآن 12500 دينارًا، والأول في الجانب الأخير 10500 دينارًا.

يشار إلى أن هذه المسابقة قد تنافس عليها 90 متسابقًا وأشرف عليها عدد من المشايخ ومحفظي القرآن الكريم التابعين لقسم القرآن الكريم والسنة النبوية بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في المرج.(وال – المرج) أ ف / أ د

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