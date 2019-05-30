عدل الوفاق: متهمين خطرين حاولوا الهروب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في زليتن

ليبيا – أعلنت وزارة عدل الوفاق أمس الأول سيطرتها على حالة التمرد التي قام بها بعض النزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر بمدينة زليتن.

عدل الوفاق قالت في بيانها الذي نشرته عبر مكتبها الإعلامي إنه في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء قامت مجموعة من المتهمين الخطرين بمحاولة الهروب من المؤسسة وتمكنهم من الإستيلاء على أسلحة الحراس أثناء إنشغالهم بتوزيع وجبة الإفطار على الصائمين بالمؤسسة.

وأضافت :”حدث إشتباك مع أفراد الحراسة وتمت مواجهتهم للسيطرة على المشهد ومنع فرار المتهمين،وأصيب بهذه المواجهة أحد عناصر الشرطة القضائية بعيار ناري وتمت السيطرة على الموقف بفضل حنكة طاقم الحراسة وخبرته وكذلك قوى الأمن بالمنطقة التي هبّتْ لاحتواء الموقف”.

وزارة العدل في ختام بيانها طمأنت أهالي النزلاء بسلامتهم وعدم إصابتهم بأي أذى ،مؤكدةً أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بالواقعة وإتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية