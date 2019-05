عقد آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء كمال الجبالى اجتماعا موسعا ضم كلا من النائب اسماعيل الشريف وعميد بلدية الجفرة ورئيس مجلس الحكماء بالجفرة ومندوبي العديد من القطاعات الخدمية بالجفرة والمؤسسات الأمنية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة ما يعترض عمل بعض القطاعات من مشاكل وصعوبات ونقص في الامكانيات .

كما دعا آمر المنطقة العسكرية الجميع إلى بذل كل الجهد لتقديم كافة الخدمات لأهالي الجفرة .

The post آمر المنطقة العسكرية الوسطى يلتقي مسؤولي بلدية الجفرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية