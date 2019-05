انتشل فريق تابع لمركز الطب الميداني والدعم يوم أمس،جثتين مجهولتي الهوية من منطقة خلة الفرجان.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية أن فريق انتشال الجثث التابع للمركز قام بنقل الجثث إلى دار الرحمة بمركز طرابلس الطبي.

وقام فريق الاغاثة التابع لمركز الطب الميداني والدعم بتسليم مساعدات إنسانية لأحد العائلات النازحة في منطقة خلة الفرجان، احتوت على المراتب والأغطية والوسادات، ومياه الشرب.

