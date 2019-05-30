الخدمات الصحية جالو تستلم شحنتين من الأدوية

جالو 30 مايو 2019 (وال)- استلمت إدارة الخدمات الصحية جالو أمس الأربعاء، شحنتين من الأدوية المختلفة.

وقال مدير قسم الجودة بالخدمات الصحية جالو الدكتور صلاح الجيلاني – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الشحنتين إحداها قادمة من جهاز الإمداد الطبي ببنغازي، والأخرى تم توريدها عن طريق مجهودات ذاتية من الخدمات الصحية جالو.

وأوضح الجيلاني أن هذه الشحنات شملت: أدوية أمراض النفسية، وأدوية لأمراض مزمنة: كارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم”، ومسكنات، ومضادات حيوية، وأدوية حمل.

وأشار الجيلاني إلى أن هذه الأدوية تم توزيعها على مركز السكري والغدد الصماء، والمركز الصحي العرق، مضيفًا أن هذه الشحنتين ستخفف على كاهل المواطنين من شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية بأسعار باهضة. (وال- جالو) ف م/ ر ت

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