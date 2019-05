دوريات أمنية في أوجلة مع اقتراب عيد الفطر المبارك

تستمر الدوريات الامنية داخل بلدية أوجلة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مدير الأمن العقيد محمد الدينالي والمكلف بها قسم النجدة بالمديرية لتأمين نطاق عمل المديرية مع اقتراب عيد الفطر المبارك ، حيث تعمل الدوريات الامنية على التفتيش عن الإجراءات القانونية كرخص القيادة واللوحات المعدنية وإثباتات الهوية الشخصية وإزالة تعتيم الزجاج .

وأكد مدير قسم النجدة بالمديرية الرائد عبدالقادر اطوير لقناتنا رفع أقصى درجات الاستعداد الأمني وتقديم كافة المساعدات للمواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمجاهرة بالأمن، خصوصا مع اقتراب العيد المبارك.

